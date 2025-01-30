CBS News: в реке Потомак в Вашингтоне найдены тела 18 погибших в результате авиакатастрофы

Телеканал CBS News передает, что в реке Потомак в Вашингтоне найдены тела 18 погибших в результате авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе гражданский самолет и военный вертолет. Самолет упал в реку. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщало, что речь идет о пассажирском самолете Bombardier CRJ700, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Судя по имеющимся данным, разбился самолет, следовавший рейсом 5342 авиакомпании American Airlines, который вылетел из города Уичито (штат Канзас).

По данным American Airlines, на борту разбившегося самолета были не менее 64 человек (60 пассажиров и 4 члена экипажа).

По сообщениям военных, на борту вертолета, столкнувшегося с самолетом, были трое военнослужащих. Агентство Reuters передает, что на борту вертолета не было высокопоставленных представителей минобороны США. По сведениям источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США.

В официальном заявлении Пентагона сказано, что вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk следовал из форта Бивер, штат Вирджиния (около 40 км от Вашингтона).

Расследованием инцидента занимаются FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Информация уточняется.