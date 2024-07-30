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В Великобритании приговорен к пожизненному заключению радикальный проповедник Анджем Чудари

время публикации: 30 июля 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 21:50
В Великобритании приговорен к пожизненному заключению радикальный проповедник Анджем Чудари
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Королевский суд Вулиджа приговорил к пожизненному заключению британского мусульманского проповедника Анджема Чудари. Радикальный исламист был признан виновным в руководстве террористической группировкой "Аль-Мухаджирун".

"Эта группировка признает насилие приемлемым методом достижения политических целей. Само ее существование поощряет людей к насильственным действиям, которые иначе они бы, возможно, не совершили, вбивая клин между теми, кто мог бы мирно сосуществовать", – отметил судья Марк Уолл.

Приговор означает, что террорист, которому сейчас 57 лет, сможет попросить об условно-досрочном освобождении только через 28 лет.

Чудари некогда считался одним из наиболее влиятельных мусульманских деятелей королевства. В 2016 году он был приговорен к пяти годам тюрьмы за поддержку террористической группировки "Исламское государство", но вышел на свободу, отсидев половину срока.

Мир
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