США ввели санкции в отношении иранских посредников при закупке компонентов для ракет и беспилотников
время публикации: 30 июля 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 18:11
Минфин США объявил о введении санкций в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Под санкции попали компании в Иране, Китае, Гонконге, которые содействовали закупкам министерства обороны Ирана и логистики Вооруженных сил Ирана.
"Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизни мирных жителей как в регионе, так и во всем мире", - заявил заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.