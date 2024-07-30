США ввели санкции в отношении иранских посредников при закупке компонентов для ракет и беспилотников

Минфин США объявил о введении санкций в отношении пяти физических и семи юридических лиц за содействие Ирану в закупке компонентов, необходимых для производства ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Под санкции попали компании в Иране, Китае, Гонконге, которые содействовали закупкам министерства обороны Ирана и логистики Вооруженных сил Ирана.

"Безрассудное распространение Ираном своих баллистических ракет и БПЛА грозит дальнейшей нестабильностью и ставит под угрозу жизни мирных жителей как в регионе, так и во всем мире", - заявил заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.