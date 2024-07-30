Британские депутаты призвали Гибралтар отказать в обслуживании танкеру с топливом для F-16 ЦАХАЛа

Группа депутатов британского парламента от Лейбористской партии, партии Зеленых и шотландских националистов обратились к министру иностранных дел Дэвиду Лэмми и главному министру Гибралтара Фабиано Пикардо с требованием не допустить обслуживания в Гибралтаре танкера с топливом для израильских ВВС.

Американский танкер Overseas Santorini направляется в Израиль с 300000 баррелями топлива JP-8, выполняя контрактные обязательства США. Как пишет газета The Guardian, оно, предположительно, предназначено для самолетов F-16. Перевозимого количества хватит для 12000 полных заправок самолета.

Авторы письма отмечают, что F-16 используются для бомбардировок Газы, в том числе – повлекших за собой гибель британских медиков в январе 2024 года. Также отмечается, что на самолетах есть и британские комплектующие. Инициатива поддержана широкой коалицией пропалестинских движений.

Топливо производится американской компанией Valero и его транспортируют из расположенного в Техасе Корпус Кристи в Ашкелон. На этом маршруте танкеры обычно делают две остановки – в Альхесирасе на юге Испании и в Лимасоле. Однако правительство Испании запретило обслуживать в своих портах суда, везущие оружие в Израиль.

Следует отметить, что американцы не обращались к правительству Гибралтара с просьбой о заходе Overseas Santorini в порт этой заморской территории Великобритании.