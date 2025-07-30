Землетрясение на Камчатке стало самым мощным в мире с 2011 года

Землетрясение на Камчатке, магнитуда которого составляла 7,7-8,8, стало самым мощным в камчатской сейсмической зоне с 1952 года и самым сильным в мире с 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 произошло у побережья Японии.

Эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловская-Камчатского на глубине 17 километров. Было зафиксировано множество повторных толчков магнитудой 5,1-5,8, которые в столице региона ощущались с силой 3 балла. По словам специалистов, толчки будут продолжаться около месяца.

В области была объявлена угроза цунами. В Елизовском районе Камчатки его высота составила три-четыре метра. В Северо-Курильске жители были эвакуированы на возвышенность. Угроза цунами была объявлена в Японии и на противоположном побережье Тихого океана.

Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что ущерб будет подсчитан в течении недели. Известно о нескольких пострадавших, обрушении стены детского сада в Петропавловсе-Камчатском, затоплении порта в Северо-Курильске.