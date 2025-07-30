Дональд Трамп рассказал, из-за чего поссорился с Джеффри Эпштейном

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он перестал приятельствовать с миллионером Джефри Эпштейном, впоследствии осужденным за сексуальные преступления и найденном мертвым в тюремной камере.

По его словам, он переманивал сотрудниц, работавших в СПА Трампа во Флориде. "Он забрал людей, которые на меня работали. Я сказал, чтобы он прекратил, но он продолжил. Тогда я сказал ему, чтобы он убирался", – рассказал Трамп журналистам на борту самолета, возвращаясь в США.

Он ответил утвердительно на вопрос, идет ли речь о молодых девушках. Трамп также подтвердил, что одной из этих девушек была Вирджиния Джюффре, обвинившая принца Эндрю в том, что он вступал с ней в интимные отношения, когда она была несовершеннолетней. "Кстати, на нас она не жаловалась", – отметил Трамп.