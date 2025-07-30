Король Мухаммад VI попросил Нетаниягу пустить в Газу гумпомощь из Марокко
время публикации: 30 июля 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 08:06
Король Марокко Мухаммад VI обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой обеспечить пропуск гуманитарной помощи из королевства в сектор Газы.
В Марокко просят организовать не сбрасывание гуманитарной помощи над Газой на парашютах, а доставку в аэропорт Бен-Гурион, а оттуда на грузовиках в Газу через КПП "Керем Шалом".
Как сообщает "Исраэль а-Йом", штаб национальной безопасности проверяет способы выполнения данной просьбы.