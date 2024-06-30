Во Франции проходят досрочные парламентские выборы

В воскресенье, 30 июня, во Франции проходят досрочные выборы в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). О решении по поводу роспуска нацсобрания и объявления досрочных выборов президент Франции Эммануэль Макрон объявил 9 июня.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени. В основном, они будут работать до 18:00. В некоторых городах и департаментах расписание работы участков иное. Например, в Париже участки будут открыты до 20:00. Результаты выборов, по всей видимости, станут известны уже поздно вечером или ночью.

Избирателям предстоит избрать 577 парламентариев. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест. Если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он получает место в парламенте. В противном случае назначается второй тур. В истории выборов во Франции, как правило, первого тура было недостаточно. Второй тур намечен на 7 июля.

Согласно опросам, наибольшее число мест в нацсобрании Франции может получить крайне правая, консервативная партия "Национальное объединение" под руководством Жордана Барделлы (основатель партии – Жан-Мари Ле Пен). Этой партии прочат почти 40% мест в нижней палате парламента. Ранее в июне "Национальное объединение" победило во Франции на выборах в Европарламент.

Опросы также показывают, что второе место на выборах может получить коалиция левых партий "Новый народный фронт". Коалиции "Вместе", в составе которой на выборы идут партия "Возрождение", основанная Макроном, и партия "Республиканцы", опросы прочат только третье место.