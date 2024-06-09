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Макрон распустил Нацсобрание и объявил о досрочных парламентских выборах

время публикации: 09 июня 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 22:32
Президент Франции Эммануэль Макрон
AP Photo/Francois Walschaerts

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о роспуске нижней палаты французского парламента (Национального собрания) и проведении досрочных парламентских выборов.

"Это плохие результаты выборов в Европейский парламент для партий, защищающих Европу... Поэтому я не могу себя вести так, будто ничего не произошло. Это решение серьезное, тяжелое, но, прежде всего, это акт доверия", – сказал Макрон в своем обращении к нации.

Первый тур выборов состоится уже 30 июня, второй – 7 июля.

Выборы в Европейский парламент проходили с 6 по 9 июня. Это были десятые общенародные выборы в этот орган, начиная с 1979 года, и первые после "брексита".

Согласно экзитполам, на выборах лидирует крупнейшая ультраправая партия "Национальное объединение" (около 32%), которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла. Коалиция Besoin d'Europe, в которую входит партия Макрона "Возрождение" набирает в два раза меньше голосов, около 15%.

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