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Мир

Серия терактов-самубийств в Нигерии: множество погибших

время публикации: 30 июня 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 06:15
Серия терактов-самубийств в Нигерии: множество погибших
AP Photos/Sunday Alamba

В результате взрывов нескольких бомб в городе Гвоза в Нигерии, в северо-восточном штате Борно, погибли не менее 18 человек, еще около 50 получили ранения, передают Reuters и CNN.

Местные власти сообщают, что атаку осуществили террористы-смертники.

Первый взрыв прогремел на свадебной церемонии, затем еще один в больнице, третий – на похоронах.

Генеральный директор Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Борно (SEMA) Баркиндо Мухаммад Саиду посетил место взрыва в городе Гвоза. По данным SEMA, среди погибших есть мужчины, женщины и дети.

Мир
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