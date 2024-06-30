Серия терактов-самубийств в Нигерии: множество погибших

В результате взрывов нескольких бомб в городе Гвоза в Нигерии, в северо-восточном штате Борно, погибли не менее 18 человек, еще около 50 получили ранения, передают Reuters и CNN.

Местные власти сообщают, что атаку осуществили террористы-смертники.

Первый взрыв прогремел на свадебной церемонии, затем еще один в больнице, третий – на похоронах.

Генеральный директор Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Борно (SEMA) Баркиндо Мухаммад Саиду посетил место взрыва в городе Гвоза. По данным SEMA, среди погибших есть мужчины, женщины и дети.