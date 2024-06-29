Несмотря на провальные дебаты, Байден не намерен выходить из президентской гонки

Президент США Джо Байден, несмотря на крайне неудачный для него исход дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, не намерен выходить из предвыборной гонки, уступив место более молодому претенденту.

"Я уже не молод. Мне уже не так легко ходить. Я уже не так гладко говорю, не так хорош в дебатах. Но я знаю, как отличить правду от лжи, я умею добиваться целей, и я знаю то, что знают миллионы американцев: если тебя сбивают с ног, ты снова встаешь", – заявил он на предвыборном митинге в Северной Каролине.

В ходе дебатов Байден говорил слабым голосом, не всегда доводя предложения до конца и теряя нить мыслей. Не меньше беспокойства сторонникам Демократической партии причинила и его мимика: в паузах Байден нередко застывал с приоткрытым ртом и безучастным выражением лица.

СМИ также оценили дебаты как провальные для действующего президента. "Лучшее, что может сделать Байден для общества, – это сообщить об отказе от участия в выборах", – говорится в редакционной статье поддерживающей демократов газеты The New York Times.