Суд оправдал всех фигурантов дела о "панамском досье"

Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых в отмывании денег по делу так называемого "панамского досье" – утечки архива документов компании Mossack Fonseca, раскрывавшей связи мировых лидеров с офшорными компаниями.

Среди 28 оправданных – Юрген Моссак, один из основателей компании. Прекращено дело и в отношении второго сооснователя Рамона Фонсеки, скончавшегося месяц назад. Прокуратура требовала для них 12 лет лишения свободы по обвинениям в оказании клиентам помощи в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

"Панамское досье", основанное на анализе внутренних документов Mossack Fonseca, было опубликовано в 2016 году. Документы свидетельствовали, что компания помогла сильным мира сего заработать десятки миллионов долларов.

Согласно материалам дела, услугами компании пользовались приближенные российского президента Владимира Путина, бывшего президента Украины Петра Порошенко, китайского лидера Си Цзиньпина. В документах фигурируют футболист Лионель Месси и режиссер Педро Альмодавар.

Известность в связи с данным делом получил и российский виолончелист Сергей Ролдугин, называющий себя другом Путина. Ему принадлежали несколько оффшорных компаний с капиталом в миллиарды долларов.