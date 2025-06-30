В Южную Европу пришла аномальная жара

Южную Европу накрыла волна аномальной жары. В Италии, Испании, Португалии и Греции температура воздуха превысила 40 градусов Цельсия. Власти предупреждают об опасности лесных пожаров. Ученые отмечают: речь идет о глобальном потеплении.

Местных жителей и туристов призывают избегать пребывания на солнце и просят пить много воды. Особую опасность жара представляет для беременных женщин, пожилых людей, тех, кто страдает от хронических заболеваний.

В Греции лесные пожары уже начались, в том числе – вблизи Афин. Проводится эвакуация. Повышается температура на юге Франции – в Марселе она уже приблизилась к 40 градусам. В Риме туристы ищут прохладу вблизи фонтанов, в том числе – легендарного Треви.