Сербская оппозиция начала блокаду дорог в Белграде

Тысячи оппозиционных манифестантов, требующих освобождения своих товарищей, перегородили центральные улицы в Белграде и мост через реку Саву. Для строительства баррикад используются металлическое ограждение и мусорные ящики.

В городе Нови-Сад демонстранты, требующие отставки президента Сербии Александра Вучича и правительства, забросали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии.

Беспорядки в Белграде начались вечером 28 июня, после завершения оппозиционной демонстрации. Пострадали 48 полицейских, 22 манифестантам потребовалась медицинская помощь. 77 человек были задержаны, 38 из них остаются под арестом. Им намерены предъявить обвинение.

В Сербии восемь месяцев проходят акции протеста. Они начались после того, как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание. При обрушении погибли 15 человек, двое получили серьезные травмы.