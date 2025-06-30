x
30 июня 2025
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июня 2025
|
30 июня 2025
|
последняя новость: 10:03
30 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Сербская оппозиция начала блокаду дорог в Белграде

Сербия
время публикации: 30 июня 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 09:57
Сербская оппозиция начала блокаду дорог в Белграде
AP Photo/Darko Vojinovic

Тысячи оппозиционных манифестантов, требующих освобождения своих товарищей, перегородили центральные улицы в Белграде и мост через реку Саву. Для строительства баррикад используются металлическое ограждение и мусорные ящики.

В городе Нови-Сад демонстранты, требующие отставки президента Сербии Александра Вучича и правительства, забросали яйцами офис правящей Сербской прогрессивной партии.

Беспорядки в Белграде начались вечером 28 июня, после завершения оппозиционной демонстрации. Пострадали 48 полицейских, 22 манифестантам потребовалась медицинская помощь. 77 человек были задержаны, 38 из них остаются под арестом. Им намерены предъявить обвинение.

В Сербии восемь месяцев проходят акции протеста. Они начались после того, как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание. При обрушении погибли 15 человек, двое получили серьезные травмы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2025

Столкновения между полицией и оппозицией в Белграде, есть пострадавшие