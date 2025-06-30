В Айдахо после поджога леса застрелены пожарные, найдено тело снайпера

В воскресенье, 29 июня, в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кер-д'Ален (штат Айдахо, США) злоумышленник преднамеренно устроил лесной пожар, чтобы обстрелять пожарных. Телеканал NBC News сообщает о двух погибших в результате стрельбы. Информацию подтвердил окружной шериф Роберт Норрис.

На месте происшествия работали полицейские и агенты ФБР. Были подключены как местные, так и федеральные власти.

Вскоре было объявлено, что обнаружено тело снайпера, убившего двух пожарных.

Режим чрезвычайной ситуации на севере Айдахо отменен. Расследование продолжается.