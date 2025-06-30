x
30 июня 2025
|
последняя новость: 00:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июня 2025
|
30 июня 2025
|
последняя новость: 00:27
30 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украина вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Война в Украине
Украина
время публикации: 30 июня 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 00:15
Украина вышла из конвенции о запрете противопехотных мин
AP Photo/Michal Kosc

Из-за агрессии России Украина приняла решение о выходе из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"В 2005 году Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную под названием "Оттавская конвенция", и с тех пор добросовестно выполняла ее положения. В то же время Российская Федерация, не будучи государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора", – говорится в заявлении.

В МИДе подчеркивают, что в момент подписания и ратификации Оттавской конвенции Украина не могла предвидеть, что ситуация коренным образом изменится.

Ранее из конвенции вышли Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 июня 2025

Российская угроза заставила Финляндию выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 марта 2025

Балтийские страны и Польша выходят из конвенции о запрете противопехотных мин