Украина вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Из-за агрессии России Украина приняла решение о выходе из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"В 2005 году Украина ратифицировала Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную под названием "Оттавская конвенция", и с тех пор добросовестно выполняла ее положения. В то же время Российская Федерация, не будучи государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора", – говорится в заявлении.

В МИДе подчеркивают, что в момент подписания и ратификации Оттавской конвенции Украина не могла предвидеть, что ситуация коренным образом изменится.

Ранее из конвенции вышли Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.