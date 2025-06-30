Тысячи людей в Норвегии получили ошибочное сообщение, что они выиграли огромные суммы в лотерею

Норвежская игорная компания Norsk Tipping заявила, что 27 июня несколько тысяч победителей лотереи Eurojackpot получили уведомления с неверными суммами выигрыша, пишет BBC. Генеральный директор Norsk Tipping Тонье Сагстуэн принесла извинения и на следующий день ушла в отставку. Как пояснили в компании, ошибка возникла из-за неправильного пересчета евроцентов в норвежские кроны – вместо деления на 100 сумма была умножена на 100, в результате чего размеры выигрышей оказались "необоснованно завышенными".

Компания Norsk Tipping получает призовые средства в евро из Германии и затем переводит их в норвежские кроны. Как сообщили в компании, корректные суммы выигрышей были обновлены в системе вечером в субботу, и никаких ошибочных выплат произведено не было.

"Мне искренне жаль, что мы подвели так много людей, и я понимаю, что они злятся на нас", – заявила генеральный директор Norsk Tipping Тонье Сагстуэн. Она признала, что "критика вполне обоснована", поскольку произошедшее подорвало доверие к компании. По ее словам, ей писали люди, которые уже строили планы – собирались в отпуск, хотели сделать ремонт или приобрести жилье. "Я могу лишь сказать им: простите! Хотя понимаю, что это слабое утешение", – добавила она.

В субботу совет директоров Norsk Tipping провел встречу с представителями министерства культуры, которое осуществляет надзор за деятельностью компании. По итогам встречи Тонье Сагстуэн подала в отставку с поста генерального директора. Она занимала эту должность с сентября 2023 года и работала в компании с 2014 года. Сагстуэн призналась, что ей "грустно" покидать компанию, но выразила уверенность в эффективности начатых реформ и процессов по исправлению ситуации.

Это не первый раз, когда компания Norsk Tipping становится объектом критики. По словам представителей компании, в последние месяцы было выявлено несколько серьезных сбоев, а за прошедший год организация столкнулась с рядом технических проблем. Компания признала, что получила "резкую критику" как со стороны регулирующих органов, так и со стороны пользователей, добавив, что такая реакция была "вполне заслуженной".