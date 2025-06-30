Суд разрешил Великобритании поставлять Израилю комплектующие для F-35

Высший суд Лондона признал законным решение британских властей поставить Израилю комплектующие к самолетам F-35. При этом суд признал, что самолеты могут быть использованы для нарушения международного гуманитарного права в секторе Газы.

Иск против поставок был подан базирующейся на палестинских территориях организацией "Аль-Хак". В нем утверждалось, что решение о поставках является противозаконным и нарушает обязательства Великобритании соблюдать международное право.

В 2024 году правительство Великобритании заморозило 30 лицензий на поставку Израилю военного оборудования, заподозрив, что оно могло быть применено в нарушение международного права. Однако 32 лицензии остались в силе, среди них – и лицензия на поставку комплектующих к самолетам.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил тогда, что он никогда не введет полное эмбарго на поставку вооружений Израилю. Политик заявил, что у Израиля есть право на самооборону, и что нельзя, поддерживая это право, лишать Израиль необходимых для обороны средств.

"Запрет на поставки Израилю оборонительного оружия через год после событий 7 октября для меня неприемлем. Я не могу санкционировать такой запрет перед лицом иранских ударов", – сказал Стармер 8 октября 2024 года, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин.