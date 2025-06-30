Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1223-й день войны

Минобороны РФ 30 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР в районах населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Соболевка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, десять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Краснознаменка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Малиновка, Темировка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66304 беспилотных летательных аппарата, 612 зенитных ракетных комплексов, 24094 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26800 орудий полевой артиллерии и минометов, 37481 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).