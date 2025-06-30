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Мир

Украинская армия взяла в плен двух камерунских наемников

Война в Украине
время публикации: 30 июня 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 13:23
Украинская армия взяла в плен двух камерунских наемников
Кадр из видео 20-го отдельного полка беспилотных систем

Как сообщает агентство "Униан", украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, воевавших в рядах российской армии. По их словам, они приехали в Россию, чтобы лечить зубы и производить шампунь.

"Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек. Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт", – говорится в цитируемом агентством сообщении военных.

Им было обещано 1100000 рублей – это сумма значительно меньше той, что выплачивается отправляющимся на войну россиянам. Один из пленных сообщил, что подписал под давлением – его взяли под стражу и не отпускали, второй заявил, что роль сыграл финансовый фактор. Они просят не возвращать их в Россию, а депортировать на родину.

Мир
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