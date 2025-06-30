В Тольятти возбудили уголовное дело против школьников, исполнивших гимн Украины

Управление Следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело против группы подростков, которые исполнили гимн Украины и песню "Батько наш Бандера". Запись попала в интернет.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма", – говорится в заявлении СК РФ.

"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", – сообщают следователи.