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Мир

В Тольятти возбудили уголовное дело против школьников, исполнивших гимн Украины

Россия
время публикации: 30 июня 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 15:03
В Тольятти возбудили уголовное дело против школьников, исполнивших гимн Украины
Кадр из видео СК РФ

Управление Следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело против группы подростков, которые исполнили гимн Украины и песню "Батько наш Бандера". Запись попала в интернет.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены видеозаписи, на которых зафиксированы противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма", – говорится в заявлении СК РФ.

"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", – сообщают следователи.

Мир
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