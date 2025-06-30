Глава МИД Армении потребовал от России прекратить вмешательство в ее внутренние дела

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков, чиновников и экспертов прекратить вмешательство во внутренние дела государства. Это заявление было сделано на совместной пресс-конференции с Верховным комиссаром Евросоюза по вопросам внешней политики Каей Каллас, прибывшей в Ереван.

"Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела", – сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Высокопоставленный российский чиновник заявил, что члены Организации договора о коллективной безопасности обеспокоены ситуацией в Армении. "Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность", - цитирует его "Интерфакс".

"Его информация абсолютно не соответствует действительности. В Армении нет борьбы властей против церкви", – заявил Мирзоян, добавив, что правоохранительные органы пресекли вмешательство ряда церковных деятелей в политические процессы и подготовку ими государственного переворота.

Напомним, что два архиепископа армянской церкви были арестованы на два месяца по подозрениям в принадлежности к группировке "Священная борьба". По словам премьер-министра Пашиняна, участники и лидеры этого движения планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении.