Преподавательница университета в США, уволенная после слов "я – ХАМАС", подала иск на $7 млн

Преподавательница арабского языка в Портлендском университете штата Орегон Ясмин Хануш подала иск против вуза и его президента Энн Кадд, требуя 7 млн долларов компенсации. Поводом стал скандал вокруг видеоролика, снятого в июне 2025 года на акции вне кампуса: на записи Хануш произносит фразу "Я – ХАМАС. Мы все – ХАМАС". После распространения ролика университет отправил ее в административный отпуск и начал внутреннюю проверку.

По утверждению Хануш, ее слова были саркастическим ответом на провокационный вопрос во время перепалки с произраильскими демонстрантами, а опубликованный в сети короткий фрагмент вырвал реплику из контекста. В иске говорится, что преподавательница выступала как частное лицо, находилась вне кампуса и не выражала реальной поддержки ХАМАСу.

Президент Портлендского университета Энн Кадд после появления ролика публично осудила высказывание, назвав его "абсолютно неприемлемым", и заявила, что вуз выступает против антисемитизма, терроризма и ненависти. Хануш утверждает, что это заявление фактически связало ее с антисемитизмом и поддержкой терроризма, нанесло ущерб ее репутации и поставило под угрозу дальнейшую академическую карьеру.

Согласно иску, внутренняя проверка университета позднее пришла к выводу, что Хануш не нарушила правил учебного заведения, однако сочла, что ее высказывание нанесло ущерб его репутации. Хануш также утверждает, что последующее уведомление об увольнении в рамках сокращений было местью и дискриминацией по национальному происхождению и политической позиции. Университет заявил местным СМИ, что не комментирует текущие судебные разбирательства.