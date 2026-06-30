Архиепархия Сан-Франциско выплатит $395 млн по искам о сексуальном насилии над детьми

Католическая архиепархия Сан-Франциско согласилась выплатить 395 миллионов долларов, чтобы урегулировать более 500 исков, связанных с сексуальным насилием над детьми со стороны представителей духовенства, пишет AP. Компенсации получат около 530 пострадавших. Соглашение стало итогом трехлетнего процесса, начавшегося после того, как архиепархия объявила о банкротстве на фоне многочисленных судебных исков.

Помимо денежных выплат, архиепархия обязалась провести масштабные реформы. В частности, она должна будет опубликовать список священнослужителей, обвиняемых в насилии, отказаться от соглашений о неразглашении с жертвами, а также обеспечить большую прозрачность при рассмотрении подобных случаев. Архиепископ Сальваторе Кордилеоне также направит каждому пострадавшему персональное письмо с извинениями.

Распределением средств займется специальный фонд под контролем комитета, представляющего интересы пострадавших. При определении размеров компенсаций будут учитывать обстоятельства каждого дела. Адвокаты жертв назвали соглашение важным шагом к признанию ответственности церкви, хотя подчеркнули, что никакие выплаты не способны компенсировать пережитую травму.

Большинство исков касается событий, произошедших десятилетия назад. Их стало возможным подать после изменения законодательства Калифорнии, которое временно расширило сроки исковой давности для жертв сексуального насилия в детском возрасте. Соглашение еще должно быть утверждено судом по делам о банкротстве.