x
30 марта 2024
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2024
|
30 марта 2024
|
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Мир

Минюст России обновил реестр "иноагентов", добавив в него адвоката семьи Немцова

время публикации: 30 марта 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 08:30
Минюст России обновил реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", добавив в него депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского и адвоката Вадима Прохорова, который представлял интересы семьи Бориса Немцова в деле об убийстве политика, сообщает "Медуза".

Помимо семьи Немцова Вадим Прохоров защищал политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина. В апреле 2023 года Прохоров уехал из России из-за того, что ему угрожали уголовным делом. Прохоров, как заявил минюст, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

В сообщении министерства говорится, что Вишневский "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине".

В реестр "иноагентов" также включили правозащитный проект "Первый отдел". В министерстве заявили, что проект "выступал против специальной военной операции на Украине", а также "распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 марта 2024

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов"