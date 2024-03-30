Минюст России обновил реестр "иноагентов", добавив в него адвоката семьи Немцова

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", добавив в него депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского и адвоката Вадима Прохорова, который представлял интересы семьи Бориса Немцова в деле об убийстве политика, сообщает "Медуза".

Помимо семьи Немцова Вадим Прохоров защищал политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина. В апреле 2023 года Прохоров уехал из России из-за того, что ему угрожали уголовным делом. Прохоров, как заявил минюст, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

В сообщении министерства говорится, что Вишневский "принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине".

В реестр "иноагентов" также включили правозащитный проект "Первый отдел". В министерстве заявили, что проект "выступал против специальной военной операции на Украине", а также "распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".