В городе Эде на востоке Нидерландов преступник захватил несколько заложников
время публикации: 30 марта 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 13:58
В городе Эде на востоке Нидерландов преступник, ворвавшись в кафе, захватил несколько заложников, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Полиция эвакуировала жителей домов, расположенных в районе, где произошел захват.
При этом неясно, вооружен ли преступник. Полиция также считает, что пока нет веских причин говорить о вероятности теракта.