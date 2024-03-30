В городе Эде на востоке Нидерландов преступник захватил несколько заложников

В городе Эде на востоке Нидерландов преступник, ворвавшись в кафе, захватил несколько заложников, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Полиция эвакуировала жителей домов, расположенных в районе, где произошел захват.

При этом неясно, вооружен ли преступник. Полиция также считает, что пока нет веских причин говорить о вероятности теракта.