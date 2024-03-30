x
30 марта 2024
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2024
|
30 марта 2024
|
последняя новость: 13:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото Архив
Мир

В городе Эде на востоке Нидерландов преступник захватил несколько заложников

время публикации: 30 марта 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 13:58
В городе Эде на востоке Нидерландов преступник захватил несколько заложников
AP Photo/Patrick Post

В городе Эде на востоке Нидерландов преступник, ворвавшись в кафе, захватил несколько заложников, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На место происшествия прибыл полицейский спецназ. Полиция эвакуировала жителей домов, расположенных в районе, где произошел захват.

При этом неясно, вооружен ли преступник. Полиция также считает, что пока нет веских причин говорить о вероятности теракта.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 марта 2024

В израильское посольство в Нидерландах брошен горящий предмет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2024

Открытие музея Холокоста в Амстердаме: президента Израиля встретили тысячи манифестантов