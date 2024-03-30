На побережье Испании, атакованном штормом "Нельсон", погибли четыре человека
время публикации: 30 марта 2024 г., 07:07 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 07:45
На побережье Испании, атакованном штормом "Нельсон", погибли четыре человека. Несчастные случаи произошли на фоне предупреждений о сильном ветре и ливне, обрушившихся на некоторые районы Испании и высоких волнах на юго-западном побережье Португалии, сообщает Independent.
В частности, на побережье Средиземного моря возле Таррагоны погибли мальчик, гражданин Марокко, и мужчина, гражданин Германии, пытавшийся спасти его.
На северном побережье погибли женщина и мужчина (гражданин Великобритании). Их тела были обнаружены спасателями на расстоянии примерно 10 километров друг от друга, к западу от города Хихон.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2024