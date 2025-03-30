Макрон призвал Нетаниягу к прекращению огня в секторе Газы

Президент Франции Эммануэль Макрон провел вечером 30 марта телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Основным предметом беседы стала ситуация в секторе Газы.

"Возвращение всех заложников и безопасность Израиля являются для Франции приоритетом. Я призвал премьер-министра Израиля прекратить удары по Газе и вернуться к прекращению огня, которое должен соблюдать и ХАМАС. Я подчеркнул необходимость немедленного возобновления поставок в сектор", – написал Макрон в социальной сети X.

Французский лидер выразил приверженность арабскому плану реконструкции сектора, выстпив против насильственного переселения и аннексии.

Он также призвал Израиль к соблюдению условий прекращения огня в Ливане и полному выводу войск с ливанской территории, а также заявил, что ливанская армия должна стать единственной вооруженной силой в стране. Обсудили политики и ситуацию в Сирии – 28 марта Макрон провел телефонный разговор с президентом Ахмадом аш-Шараа.