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Мир

Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 30 марта 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 18:11
Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе.

"Если они [иранцы] не заключат сделку <...>, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели", – приводит телеканал NBC News слова Трампа.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что в ответном письме президенту США Дональду Трампу власти Ирана отказали ему в прямых переговорах, однако сообщили, что готовы вести диалог через посредников.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ответ был передан США через Оман. Министр заявлял, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. "Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории", – сказал он.

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