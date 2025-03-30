Лондонская полиция провела 27 марта рейд в доме собраний квакеров, где проходило мероприятие пропалестинской общественной группы Youth Demand. Шесть человек были задержаны, у них изъяты телефоны и компьютеры.

"Впервые за всю историю квакерства в одном из наших домов собраний проведены аресты. Агрессивное нарушение святости места богослужения и насильственное задержание молодежи в ходе встречи группы протеста показывает, что происходит с обществом, криминализирующим протест", – заявил клерк британской квакерской общины Пол Паркер.

Как пишет Guardian, он также подчеркнул, что свобода собраний, свобода слова и право на справедливый суд, неотъемлемая часть демократического процесса.

Квакеры сдают помещения в своем общинном центре организациям, декларирующим ненасильственный характер своих действий. Такой объявляет себя и Youth Demand, утверждая, что она борется мирным путем с оккупацией Газы и разработкой месторождений.

Однако это утверждение не соответствует действительности. В июле 2024 года полиция задержала двух активисток организации, которые возложили палестинский флаг на подножье Кенотафа – символической гробницы солдат Британской империи, погибших в ходе Первой Мировой войны.

На асфальте перед монументом они написали красной краской "180000 погибших", взяв это число из публикации медицинского журнала Lancet. Отметим, что даже сам ХАМАС говорит о значительно меньших потерях.

Затем женщины сели у подножья Кенотафа с транспарантами "Никогда больше не для кого" и "Хватит вооружать Израиль". Они были оперативно задержаны. При этом отмечается, что ущерб был нанесен дорожному покрытию, а не мемориалу.