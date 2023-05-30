Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Целью могла быть резиденция Путина

Судя по сообщениям, опубликованным официальными и неофициальными источниками, Москву и ближайшее Подмосковье атаковали от восьми (версия минобороны РФ) до 32 БПЛА (судя по сообщениям свидетелей, которые могли "пересекаться").

Поражения (по всей видимости, случайных) целей зафиксированы на Ленинском проспекте, д. 92, улице Профсоюзной, д. 98, улице Атласова, д. 11.

Падения беспилотников (сбитых ПВО и упавших без поражения средствами ПВО) зафиксированы в Апрелевке, Власихе, Ромашково, Раздорах, Ильинском, Ильинке, Тимошкино, Николо-Урюпино, Красногорске, Гринфилде (Истринский район).

adv_11 m_ar_1

В зоне вероятного поражения находилась резиденция президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево, которая могла быть основной целью атаки.

Один из дронов упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции президента Путина в Ново-Огарево, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Депутат утверждает, что дроны были сбиты в Красногорском районе – это часть Рублевки, где находятся государственные дачи. Согласно расследованию "Фонда борьбы с коррупцией", там же – в деревне Раздоры – расположены дома министра финансов Антона Силуанова, первого замглавы минобороны РФ Руслана Цаликова, тещи главы "Ростеха" Людмилы Рукавишниковой. Журналистка Фарида Рустамова обращает внимание, что резиденция в Ново-Огарево находится всего в 10 минутах езды и от Раздоров.

adv_12 incontent_1

Утром 30 мая российские СМИ сообщили о попадании беспилотных летательных аппаратов в дома в Москве. "Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет", – передает РИА Новости. Далее в том же сообщении сказано: "Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет". "Беспилотник также попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. Произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей. Пострадавших нет", – пишет РИА Новости. Кроме того, хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома. Очевидцы сообщают о взрыве в микрорайоне Московский, на место едут экстренные службы.

adv_13 m_ar_2

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: "Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пишет: "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов – это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников".

adv_14 incontent_2

Телеграм-канал "Военный осведомитель" публикует видеозапись, на которой показан один из БПЛА, атаковавших цели в Москве. По внешнему виду он напоминает иранский ударный БПЛА Ababil.

adv_15 m_ar_3

Телеграм-канал Shot опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показан кумулятивный заряд К3-6, который находился внутри одного из дронов, который врезался в жилой дом, но не сдетонировал. Тот же источник передает, что в каждом БПЛА было по три таких заряда.

Shot утверждает, что 19 беспилотников сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха), около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО), три попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова). Итого, по предварительным данным, около 30 БПЛА было задействовано для атаки на Москву (впрочем, сообщения от очевидцев могут дублироваться).

adv_16 incontent_3

Тот же телеграм-канал пишет со ссылкой на неназванный источник: "Среди дронов, атаковавших Москву, есть новая модель – ранее она не использовалась ВСУ. Аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6".

adv_17 m_ar_4

Далее утверждается: "Один из типов БПЛА, атаковавших Москву, – это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет". Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7".

Типы беспилотников, атаковавших цели в Москве, уточняются. Внешне некоторые из них напоминали иранские ударные БПЛА Ababil. Дальность новейшего беспилотника Ababil-5 менее 500 км. Этого недостаточно для того, чтобы долететь от границы Украины до Москвы. Вероятно, Москва была атакована несколькими дронами большей дальности и дронами малой дальности. Некоторые (или все) дроны были запущены с территории РФ.

adv_18 incontent_4

Судя по всему, атака осуществлялась разноразмерными дронами. Один из них попал в окно жилого дома, разбив стекло, но не повредив раму и не взорвавшись. То есть в ширину этот дрон, видимо, был не более одного метра. И такой беспилотник не мог пролететь более нескольких десятков километров.

adv_19 m_ar_5

Министерство обороны РФ отчиталось о том, что все беспилотники, выпущенные по Москве, были сбиты. В официальном заявлении этого ведомства сказано: "Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".

Отметим, что сообщения о попадании беспилотников в дома в Москве стали поступать через несколько часов после очередной атаки российской армии на Киев с применением иранских беспилотников камикадзе Shahed-136/131. Это была 17-я воздушная атака на Киев с начала мая 2023 года.

adv_20 incontent_5

Напомним, что в ночь на 3 мая была осуществлена атака на московский Кремль с применением беспилотников. Власти РФ возложили тогда ответственность на Украину. В Киеве заявляли о непричастности к этой атаке.