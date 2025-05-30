Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него шесть человек.

В реестр попали: бывший фотограф "Медузы" Евгений Фельдман; демограф Алексей Ракша; бывший председатель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов; писатель Алексей Экслер;

сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин; куратор культурных программ общества "Мемориал" Александра Поливанова.

В реестр также включил проект "Москва против мобилизации", сообщает "Медуза".

По версии минюста, они "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов "иностранных агентов".

Минюст также отмечает, что Охотин, Поливанова, Экслер и Фельдман выступали против "специальной военной операции".