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Мир

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"

Россия
время публикации: 30 мая 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 18:44
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него шесть человек.

В реестр попали: бывший фотограф "Медузы" Евгений Фельдман; демограф Алексей Ракша; бывший председатель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов; писатель Алексей Экслер;

сооснователь "ОВД-Инфо" Григорий Охотин; куратор культурных программ общества "Мемориал" Александра Поливанова.

В реестр также включил проект "Москва против мобилизации", сообщает "Медуза".

По версии минюста, они "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов "иностранных агентов".

Минюст также отмечает, что Охотин, Поливанова, Экслер и Фельдман выступали против "специальной военной операции".

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