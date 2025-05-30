В академии наук РФ от двух ученых потребовали "покаяния" за антивоенные высказывания

На заседании академии наук РФ в четверг, 29 мая, от двух член-корреспондентов РАН потребовали "покаяния" за то, что они в феврале 2022 года подписали открытое письмо с осуждением российского вторжения в Украину, сообщает ВВС.

Речь идет о директоре Института русского языка Федоре Успенском и лингвисте Елене Березович.

Во время обсуждения кандидатур слово взял академик Валерий Кашин. Он заявил, что считает нужным добиться объяснений от двух ученых.

Валерий Кашин был избран академиком в 2022 году. В его официальной биографии на сайте РАН указано, что он "руководил и принимал непосредственное участие в создании ряда систем высокоточного оружия", в том числе комплекса "Кинжал".

В результате РАН не поддержала кандидатуры Успенского и Березович.