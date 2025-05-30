Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1192-й день войны

Минобороны РФ 30 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 24 по 30 мая т. г. в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БпЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса "Patriot", центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освободили населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной бригад, двух штурмовых центров сил специальных операций, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1490 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 46 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и пограничному отряду погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера "Senator" канадского производства. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад боеприпасов и материальных средств. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов", бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронемашина "MaxxPro" производства США. Уничтожены 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 495 военнослужащих и боевую бронированную машину. Уничтожены 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 60423 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23651 танк и другие боевые бронированные машины, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25396 орудий полевой артиллерии и минометов, 36191 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).