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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 56 из 90 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 27 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 30 мая 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 10:20
Генштаб ВСУ: перехвачены 56 из 90 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 27 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 56 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 12 локациях.

В Харькове в результате атаки причинен ущерб нескольким домам и десяткам автомобилей. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 29 мая до утра 30 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 27 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской и Курской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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