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ABC News: Маск продолжит помогать Трампу в качестве неофициального советника

время публикации: 30 мая 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 09:38
ABC News: Маск продолжит помогать Трампу в качестве неофициального советника
AP Photo/Matt Rourke

Богатейший человек в мире, мультимиллиардер Илон Маск продолжит работу в качестве неофициального советника администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечает этот источники, статус неофициального советника позволит Маску посещать Белый дом.

Напомним, что накануне Маск объявил, что покидает администрацию Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE)

Агентство Bloomberg сообщает, что и заместитель Маска в DOGE Стив Дэвис покидает администрацию из-за окончания срока службы в качестве специального госслужащего. Продолжительность работы специального госслужащего в правительстве США ограничена 130 днями.

После ухода Маска и Дэвиса будущее усилий по сокращению государственных расходов США остается за чиновниками более низкого ранга в Белом доме и федеральных агентствах.

Как отмечало агентство Associated Press, Маск принял решение об отставке на следующий день после того, как в интервью CBS он подверг критике предложенный администрацией и поддержанный Палатой представителей Конгресса США законопроект о сокращении госрасходов.

Напомним, что 22 апреля Илон Маск в разговоре с инвесторами корпорации Tesla заявил, что он значительно сократит свою работу на администрацию президента США Дональда Трампа. Тогда он говорил, что планирует уделять работе в DOGE один-два дня в неделю, "до тех пор, пока президент этого хочет". Заявление Маска последовало после падения стоимости акций Tesla на 40% и плохих финансовых показателей компании за первый квартал 2025 года.

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