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Мир

Министр обороны России передал "дружеский привет от Путина" Ким Чен Ыну

Россия
Владимир Путин
время публикации: 30 ноября 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 11:38
Министр обороны России передал "дружеский привет от Путина" Ким Чен Ыну
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе визита в КНДР встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает минобороны РФ.

Во время встречи Белоусов выразил признательность властям Северой Кореи "за приверженность курсу на углубление связей с Россией", а также передал Ким Чен Ыну "дружеский привет" от Владимира Путина.

Белоусов также заявил, что Россия ожидает "положительного решения" КНДР на приглашение направить в Москву подразделения вооруженных сил для участия в военном параде на Красной площади 9 мая 2025 года.

В свою очередь лидер Северной Кореи осудил США за то, что они разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. При этом он назвал российский удар по Украине в ответ на обстрелы ВСУ с использованием западного дальнобойного оружия "уместной и эффективной мерой".

Мир
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