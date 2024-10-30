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Второе за сутки вооруженное нападение на евреев в США

время публикации: 30 октября 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 08:16
Второе за сутки вооруженное нападение на евреев в США
AP Photo/Wong Maye-E

Ультраортодоксальный еврей в возрасте около 30 лет получил ножевое ранение в лицо, когда шел по улице Флэтбуш в Бруклине во вторник, 29 октября.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По свидетельству очевидцев, нападавший, чернокожий мужчина в лыжной маске, ударил жертву ножом, выкрикивая экстремистские лозунги.

Это второй за сутки инцидент с вооруженным нападением на евреев в США. Днем ранее в Чикаго вооруженный мужчина открыл огонь по 39-летнему еврею, направлявшемуся в синагогу, и ранил его в плечо.

Прибывшая на место полиция вступила в перестрелку с нападавшим. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. Среди полицейских пострадавших нет.

Позднее стрелок был опознан как 22-летний Сиди Мохаммед Абдаллахи.

Мир
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