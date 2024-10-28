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Мир

В Чикаго ранен прихожанин синагоги, стрелок кричал "Аллах Акбар"

время публикации: 28 октября 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 12:53
В Чикаго ранен прихожанин синагоги, стрелок кричал "Аллах Акбар"
AP Photo/Joshua Housing

Полиция Чикаго расследует инцидент, который произошел в городе 26 октября. Вооруженный мужчина открыл огонь по 39-летнему еврею, направлявшемуся в синагогу, и ранил его в плечо. На камерах наблюдения слышно, что стрелок кричал "Аллах Акбар".

Прибывшая на место полиция вступила в перестрелку с нападавшим. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. Среди полицейских пострадавших нет.

"Стрельба была открыта в шаббат, следовавший за праздником Симхат-Тора. Я побеседовала с суперинтендантом Ларри Снеллингом, и он заверил меня, что угрозы больше нет и что полиция Чикаго сделает все для обеспечения безопасности нашей общины", – заявила представительница еврейской общины Чикаго Дебра Силверстайн.

Мир
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