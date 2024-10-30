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Харрис выступила с программной речью на месте "путча Трампа"

время публикации: 30 октября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 11:07
Харрис выступила с программной речью на месте "путча Трампа"
AP Photo/Stephanie Scarbrough

За неделю до выборов кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступила с заключительной большой речью. Для того, чтобы обратиться к своим сторонникам, она выбрала символическое место – парк Эллипс рядом с Белым домом.

Именно здесь 6 января 2021 года ее нынешний соперник Дональд Трамп, проигравший выборы Джо Байдену, выступил с подстрекательской речью, после которой его радикальные сторонники отправились на штурм Капитолия.

"Почти четыре года назад с этого самого места Трамп отправил на Капитолий вооруженную толпу, чтобы отвергнуть волю народа на свободных выборах, которые он проиграл. Это нестабильный, одержимый местью и обидой человек, стремящийся к неограниченной власти", – заявила она десяткам тысяч своих сторонников.

Голосование за демократов она назвала голосованием против хаоса и раздора: "Решение определит ваше будущее у будущее нашей страны. Это больше, чем просто выборы между двумя партиями и двумя кандидатами".

Она также попыталась дистанцироваться от нынешнего обитателя Белого дома – Джо Байдена. Отметив, что для нее большая честь быть вице-президентом в его администрации, она подчеркнула, что ее президентство будет другим, поскольку изменились и стоящие перед США задачи.

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