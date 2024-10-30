Бундесвер получил первый танк, оснащенный израильской "Ветровкой"

Германской армии передан первый танк Leopard 2 A7A1, оснащенный израильской системой активной защиты "Ветровка" (Trophy, "Меиль Руах"), производимой оборонным концерном "Рафаэль".

Сайт Israel Desense сообщает, что речь идет об опытном экземпляре, предназначенном для испытаний. Эти испытания должны завершиться летом 2025 года, после чего Leopard 2 A7A1 будет принят на вооружение. Планируется закупка 17 таких машин.

"Ветровкой" будет оснащена и следующая модификация германского танка Leopard 2 A8. Согласно уже заключенным контрактам, Бундесвер получит 123 танка, а вооруженные силы Норвегии – 53 танка данной модели.

Германия стала четвертой страной, оснащающей танки израильской системой активной защиты. "Ветровка" установлена на израильских танках "Меркава IV", тяжелых бронетранспортерах "Намер", американских танках Abrams, а также на британских Challenger 3.