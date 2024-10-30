x
30 октября 2024
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бундесвер получил первый танк, оснащенный израильской "Ветровкой"

время публикации: 30 октября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 10:26
Бундесвер получил первый танк, оснащенный израильской "Ветровкой"
Фото: министерство обороны Израиля

Германской армии передан первый танк Leopard 2 A7A1, оснащенный израильской системой активной защиты "Ветровка" (Trophy, "Меиль Руах"), производимой оборонным концерном "Рафаэль".

Сайт Israel Desense сообщает, что речь идет об опытном экземпляре, предназначенном для испытаний. Эти испытания должны завершиться летом 2025 года, после чего Leopard 2 A7A1 будет принят на вооружение. Планируется закупка 17 таких машин.

"Ветровкой" будет оснащена и следующая модификация германского танка Leopard 2 A8. Согласно уже заключенным контрактам, Бундесвер получит 123 танка, а вооруженные силы Норвегии – 53 танка данной модели.

Германия стала четвертой страной, оснащающей танки израильской системой активной защиты. "Ветровка" установлена на израильских танках "Меркава IV", тяжелых бронетранспортерах "Намер", американских танках Abrams, а также на британских Challenger 3.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 сентября 2023

Новый британский танк Challenger III будет оснащен израильской "Ветровкой"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 ноября 2021

Министерство обороны Израиля сообщило о серии успешных испытаний "Ветровки" на германских "Леопардах"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 февраля 2021

Бундесвер установит на танки "Леопард 2" израильскую систему активной защиты "Ветровка"