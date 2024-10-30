На Родосе арестован израильский бизнесмен, в прошлом – депутат парламента Румынии

Румынский предприниматель израильского происхождения Нати Меир, в прошлом – депутат парламента Румынии, был арестован на греческом острове Родос на основании ордера, выданного "Интерполом". Об этом сообщаетYnet.

Ордер был выдан по запросу Румынии, где в 2017 году он был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве – обещании трудоустройства румынских граждан в Израиле. Отметим, что он уже отбывал тюремный срок по обвинению в мошенничестве.

69-летний выходец из семьи румынских репатриантов, родившийся в Афуле, вернулся в Румынию в 1996 году. Он преуспел в бизнесе и был избран в 2004 году в местный парламент от националистической партии "Великая Румыния", однако затем покинул ряды партии.