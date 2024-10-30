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На Родосе арестован израильский бизнесмен, в прошлом – депутат парламента Румынии

время публикации: 30 октября 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:30
На Родосе арестован израильский бизнесмен, в прошлом – депутат парламента Румынии
AP Photo/Petros Giannakouris

Румынский предприниматель израильского происхождения Нати Меир, в прошлом – депутат парламента Румынии, был арестован на греческом острове Родос на основании ордера, выданного "Интерполом". Об этом сообщаетYnet.

Ордер был выдан по запросу Румынии, где в 2017 году он был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве – обещании трудоустройства румынских граждан в Израиле. Отметим, что он уже отбывал тюремный срок по обвинению в мошенничестве.

69-летний выходец из семьи румынских репатриантов, родившийся в Афуле, вернулся в Румынию в 1996 году. Он преуспел в бизнесе и был избран в 2004 году в местный парламент от националистической партии "Великая Румыния", однако затем покинул ряды партии.

Мир
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