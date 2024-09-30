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Мир

Госдепартамент США: "Мы поддерживаем право Израиля на самооборону"

время публикации: 30 сентября 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 20:45
Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер
AP Photo/Nathan Howard

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге для журналистов сказал, что, по данным, полученным от Израиля, в настоящий момент проводится ограниченная операция вдоль границы с Ливаном. "Однако мы хотим видеть долгосрочное региональное решение и продолжаем работать над его достижением", – добавил он.

Представитель госдепартамента рассказал, что Энтони Блинкен проводит серию переговоров, посвященных эскалации напряженности между Израилем и Ливаном. В том числе он обсуждает ситуацию с министрами иностранных дел Франции и Великобритании.

При этом Мэтью Миллер добавил, что США поддерживают право Израиля на самооборону, включая ликвидацию Хасана Насраллы.

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