Госдепартамент США: "Мы поддерживаем право Израиля на самооборону"

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге для журналистов сказал, что, по данным, полученным от Израиля, в настоящий момент проводится ограниченная операция вдоль границы с Ливаном. "Однако мы хотим видеть долгосрочное региональное решение и продолжаем работать над его достижением", – добавил он.

Представитель госдепартамента рассказал, что Энтони Блинкен проводит серию переговоров, посвященных эскалации напряженности между Израилем и Ливаном. В том числе он обсуждает ситуацию с министрами иностранных дел Франции и Великобритании.

При этом Мэтью Миллер добавил, что США поддерживают право Израиля на самооборону, включая ликвидацию Хасана Насраллы.