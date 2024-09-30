x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пентагон отправляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих

время публикации: 30 сентября 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 20:05
Пентагон отправляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих
AP Photo/Patrick Semansky

Пентагон направляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих для укрепления региональной безопасности и в случае необходимости оказания помощи Израилю. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам заместителя пресс-секретаря министерства обороны США Сабрины Сингх, присутствие в регионе будет обеспечено за счет дополнительных эскадрилий истребителей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

360-й день войны в Израиле: атакованы штабы террористов в Ливане и Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 сентября 2024

Washington Post: Израиль предупредил США о намерении начать наземную операцию в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 сентября 2024

WSJ: в рамках подготовки к вторжению в Ливан спецназ ЦАХАЛа проник в туннели "Хизбаллы"