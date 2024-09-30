Пентагон отправляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих
время публикации: 30 сентября 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 20:05
Пентагон направляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих для укрепления региональной безопасности и в случае необходимости оказания помощи Израилю. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По словам заместителя пресс-секретаря министерства обороны США Сабрины Сингх, присутствие в регионе будет обеспечено за счет дополнительных эскадрилий истребителей.
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