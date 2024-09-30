Пентагон отправляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих

Пентагон направляет на Ближний Восток еще "несколько тысяч" военнослужащих для укрепления региональной безопасности и в случае необходимости оказания помощи Израилю. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам заместителя пресс-секретаря министерства обороны США Сабрины Сингх, присутствие в регионе будет обеспечено за счет дополнительных эскадрилий истребителей.