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Мир

По всей России проведут проверку систем оповещения

время публикации: 30 сентября 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 11:51
По всей России проведут проверку систем оповещения
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 2 октября будет проведена проверка систем оповещения, предназначенной для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", – говорится в заявлении МЧС.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", – цитирует представителя министерства агентство "Интерфакс".

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