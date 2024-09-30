По всей России проведут проверку систем оповещения

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 2 октября будет проведена проверка систем оповещения, предназначенной для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", – говорится в заявлении МЧС.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", – цитирует представителя министерства агентство "Интерфакс".