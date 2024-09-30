Ультраправые завоевали первое место на выборах в Австрии

Право-популистская Австрийская партия свободы заняла первое место на прошедших в Австрии парламентских выборах. Согласно опросам на выходе с избирательных участков, ей отдали голоса 29,2% избирателей – на 13% больше, чем на предыдущих выборах. Однако это не означает, что именно она сформирует правительство.

Австрийская народная партия, возглавляемая канцлером Карлом Нехаммером, получила 26,5% – на 11% меньше, чем в прошлый раз. Социал-демократы набрали 21%, сохранив свое представительство. Поддержка "Зеленых" снизилась с 13,9% до 8%.

Лидер ультраправых Герберт Кикль заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, прошедшими в парламент. "Мы протягиваем руку во всех направлениях", – сказал он. Однако Нехаммер в ходе предвыборной кампании заявлял о невозможности сотрудничества с Партией свободы – несмотря на то, что она неоднократно входила в коалицию.

Позиции партии характерны для европейских ультраправых: партия выступает против миграции, заявляя, что она угрожает безопасности и процветанию австрийцев. Кикль противник вступления Украины в Евросоюз. Он также выступает за продолжение закупок российского газа.