Александр Пермяков приговорен к пожизненному заключению по делу о покушении на Захара Прилепина

В России Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению российского и украинского гражданина Александра Пермякова, совершившего покушение на писателя и одного из идеологов "русского мира" Захара Прилепина. В ходе покушения погиб охранник Александр Шубин.

Первые пять лет заключения Пермяков будет отбывать в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 700000 рублей. Подсудимый, раскаявшийся в содеянном, встретил приговор спокойно, отмечает интерфакс.

Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном обороте поддельных документов.

6 мая 2023 года в Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился z-идеолог, писатель Захар Прилепин. Водитель (он же охранник и помощник Прилепина) Александр Шубин (бывший боец незаконных вооруженных формирований ЛНР по кличке "Злой") погиб.

Телеграм-канал "Украина 24/7" сообщал, что ответственность за взрыв взяло на себя некое движение "Атеш", заявившее, что "охотилось за ним с начала года". "Он ехал к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с "сюрпризом" на дне автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице", – сообщает "Атеш". При этом никакой информации об этом якобы существующем движении пока найти не удалось.

Александр Пермяков был задержан в Нижегородской области по подозрению в подрыве автомобиля. Российские СМИ сообщали, что задержанный дал признательные показания и заявил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.