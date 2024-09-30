x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Александр Пермяков приговорен к пожизненному заключению по делу о покушении на Захара Прилепина

время публикации: 30 сентября 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 15:40
Александр Пермяков приговорен к пожизненному заключению по делу о покушении на Захара Прилепина
Пресс-служба СК РФ

В России Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению российского и украинского гражданина Александра Пермякова, совершившего покушение на писателя и одного из идеологов "русского мира" Захара Прилепина. В ходе покушения погиб охранник Александр Шубин.

Первые пять лет заключения Пермяков будет отбывать в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 700000 рублей. Подсудимый, раскаявшийся в содеянном, встретил приговор спокойно, отмечает интерфакс.

Подсудимого признали виновным в совершении террористического акта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном обороте поддельных документов.

6 мая 2023 года в Нижегородской области был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился z-идеолог, писатель Захар Прилепин. Водитель (он же охранник и помощник Прилепина) Александр Шубин (бывший боец незаконных вооруженных формирований ЛНР по кличке "Злой") погиб.

Телеграм-канал "Украина 24/7" сообщал, что ответственность за взрыв взяло на себя некое движение "Атеш", заявившее, что "охотилось за ним с начала года". "Он ехал к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с "сюрпризом" на дне автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице", – сообщает "Атеш". При этом никакой информации об этом якобы существующем движении пока найти не удалось.

Александр Пермяков был задержан в Нижегородской области по подозрению в подрыве автомобиля. Российские СМИ сообщали, что задержанный дал признательные показания и заявил, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 07 мая 2023

Прилепин рассказал о подробностях пережитого им покушения
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 06 мая 2023

В результате подрыва автомобиля Прилепина погиб его охранник с позывным "Злой"