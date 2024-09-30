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Марин Ле Пен под судом за растрату, ее могут лишить права баллотироваться в президенты

время публикации: 30 сентября 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 15:06
Марин Ле Пен под судом за растрату, ее могут лишить права баллотироваться в президенты
AP Photo/Louise Delmotte

В уголовном суде Парижа начался процесс по делу Марин Ле Пен и еще 26 представителей руководства возглавляемого ей движения "Национальное объединение". Они обвиняются в растрате средств Европарламента.

Согласно материалам дела, они нанимали парламентских помощников, но те, получая зарплату от парламента, работали на партию. Эта деятельность носила систематический характер и по сути, стала источником финансирования "Национального объединения", которое столкнулось с финансовыми трудностями.

Европарламент оценил сумму ущерба в 7000000 евро. Обвиняемым угрожают штрафы в размере миллиона евро и десятилетний запрет на общественную деятельность. Признание виновной лишит Ле Пен возможности участвовать в президентских выборах.

Один из фигурантов дела – основатель движения Жан-Мари Ле Пен. Однако в связи с состоянием здоровья обвинение против него не выдвинуто.

Мир
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