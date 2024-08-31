На Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого 22 человека

Вертолет Ми-8 пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района на Камчатке, сообщает РИА Новости.

В пункт назначения вертолет не прибыл. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по количеству лиц, находившегося на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8, по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".