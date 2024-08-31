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В Аргентине арестован террорист, причастный к убийству премьер-министра Италии в 1978 году

время публикации: 31 августа 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:04
Автомобиль Альдо Моро на месте похищения. Рим, 16 марта 1978 года
AP Photo

Власти Аргентины арестовали мужчину по обвинениям, выдвинутым против него несколько десятилетий назад.

Как сообщает CNN, Леонардо Бертулацци обвиняется в причастности к террористической марксистской группировке Brigate rosse ("Красные бригады"), ответственной за похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году, говорится в заявлении правительства.

Бертулацци, гражданин Италии, проживал в Аргентине по статусу беженца с 2002 года. Этот статус, защищавший его от экстрадиции в Италию, был отменен администрацией нынешнего президента Аргентины Хавьера Миллея.

Среди самых громких преступлений "Красных бригад" – похищение и последующее убийство Альдо Моро в 1978 году. Бертулацци, занимавший высокий пост в организации, был связан с разработкой "логистики" похищения.

"Красные бригады" – подпольная леворадикальная организация, действовавшая в Италии с 1970-го до конца 1980-х годов. Ее члены ставили своей целью создание революционного государства в результате вооруженной борьбы и выход Италии из NАТО. Численность "Красных бригад" доходила до 25000 человек.

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