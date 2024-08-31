В Аргентине арестован террорист, причастный к убийству премьер-министра Италии в 1978 году

Власти Аргентины арестовали мужчину по обвинениям, выдвинутым против него несколько десятилетий назад.

Как сообщает CNN, Леонардо Бертулацци обвиняется в причастности к террористической марксистской группировке Brigate rosse ("Красные бригады"), ответственной за похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году, говорится в заявлении правительства.

Бертулацци, гражданин Италии, проживал в Аргентине по статусу беженца с 2002 года. Этот статус, защищавший его от экстрадиции в Италию, был отменен администрацией нынешнего президента Аргентины Хавьера Миллея.

Среди самых громких преступлений "Красных бригад" – похищение и последующее убийство Альдо Моро в 1978 году. Бертулацци, занимавший высокий пост в организации, был связан с разработкой "логистики" похищения.

"Красные бригады" – подпольная леворадикальная организация, действовавшая в Италии с 1970-го до конца 1980-х годов. Ее члены ставили своей целью создание революционного государства в результате вооруженной борьбы и выход Италии из NАТО. Численность "Красных бригад" доходила до 25000 человек.